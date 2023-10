Di María faz apelo: «Precisamos de estar todos juntos, mais do que nunca»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

De regresso aos relvados depois da lesão que sofreu, Angel di María não conseguiu impedir o empate desapontante do Benfica diante do Casa Pia e após a partida recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem a pedir a união dos benfiquistas neste momento menos positivo."Não foi o resultado que queríamos. Mas ainda falta e temos que continuar a lutar por todos os objetivos. Já conquistámos a Supertaça. E agora estamos na luta por todos os títulos que faltam. Precisamos de estar todos juntos, mais do que nunca. Vamos Benfica", escreveu o veterano argentino.