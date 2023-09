Di María: «Hei-de ter 60 anos e continuarei a lembrar-me do Mundial»

O jornal 'Olé' lançou um livro sobre Di María, uma edição especial sobre o craque argentino do Benfica. Numa edição especial, ao longo de dezenas de páginas, o livro recorda o início da carreira do jogador, percorre as várias fases do futebolista, os golos que o "tornaram imortal" e, claro está, o Mundial conquistado com a sua Argentina."Hei-de ter 60 anos e continuarei a lembrar-me do Mundial", pode ler-se na publicação.