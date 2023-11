Di María iliba Rui Costa e Schmidt: «A culpa é só nossa, dos jogadores»

Di María não esconde a cabeça na areia e admite que a prestação do Benfica na Liga dos Campeões não correu como esperado. Depois da derrota com a Real Sociedad (3-1) que ditou o afastamento da equipa da prova, o avançado não tem problemas em admitir que a culpa é dos jogadores e não da equipa técnica."Nem o Rui [Costa], nem o treinador são os culpados. Somos nós os jogadores. A responsabilidade é só nossa, dos jogadores", reforçou o experiente avançado, na zona mista do estádio, tentando encontrar uma explicação para o fim precoce da campanha dos encarnados na prova: "Na primeira partida as coisas não correram bem. E a verdade é que entrámos muito mal na prova. Tínhamos confiança de fazer uma boa Champions, mas acaba desta forma. No primeiro jogo as coisas não correram bem, depois na segunda partida era muito difícil, com o Inter, o último finalista da Champions. Fizemos um bom jogo, mas acabámos por perder. As coisas não correram bem logo de principio. Esse foi o motivo".De qualquer forma, Di María pretende já uma reação no domingo e afirma que as coisas, internamente, não estão a correr bem. "Vamos fazer o que temos feito na Liga, tentar ganhar, fazer as coisas bem. As únicas partidas onde não estivemos bem foi na Champions. Continuamos nas competições em Portugal. Estamos a três pontos do Sporting, se fizermos um bom jogo podemos apanhá-los. E temos de pensar isso".