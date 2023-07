Di María inicia trabalhos de pré-temporada do Benfica no dia 11

Apesar de ter sido esta quinta-feira apresentado aos adeptos, Ángel Di Maria só irá dar início aos trabalhos de pré-temporada no Benfica na próxima terça-feira, dia 11, juntamente com o compatriota Nicolás Otamendi, com quem conquistou o Mundial do Qatar. O extremo, de 35 anos, já se encontra, inclusive, fora de Portugal.

Recorde-se que Odysseas Vlachodimos também arranca mais tarde os trabalhos no clube. Neste caso, o guarda-redes internacional grego vai apresentar-se esta sexta-feira, dia 7 [amanhã], no Benfica Campus, para dar início às preparações para a nova época desportiva.

O Benfica iniciou a fase de preparação na quarta-feira [ontem]. Estiveram presentes 30 jogadores naquele que foi o dia 1 da época 2023/24.



Aos 35 anos, Ángel Di Maria assinou um contrato válido por uma temporada com o Benfica (até 2024).

