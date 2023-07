Ángel di María acabou de chegar a Portugal, num voo que chegou a Tires proveniente de Ibiza, onde gozou uns dias de período de férias.O argentino foi confirmado quarta-feira como reforço do Benfica e vai ser apresentado hoje às 19h04.Está assim consumado o regresso do argentino, recentemente campeão mundial, ao clube no qual se lançou no futebol europeu. Representou as águias entre 2007 e 2010, antes de rumar ao Real Madrid.