Di María: «Merecíamos muito mais do que o que se vê no resultado»

Começou com o pé esquerdo a campanha do Benfica na Liga dos Campeões 2023/24. Os encarnados foram derrotados em casa pelo Salzburgo (0-2) , um resultado que não traduz o que a equipa mostrou em campo, segundo Di María."Não foi o arranque que queríamos, mas merecíamos muito mais do que o que se vê no resultado. Jogando como fizemos e demonstrando esse caráter, acredito que vamos chegar muito longe. Orgulhoso deste grupo. Obrigada aos adeptos pelo carinho e apoio durante todo o jogo. Continuamos a trabalhar no duro", escreveu o camisola 11 no Instagram.