Di María no Benfica faz furor: o 'gosto' de Pizzi, a 'bomba' de Weigl e euforia até nas modalidades

As três publicações do Benfica no Instagram relativas à contratação de Angel di María - a oficialização, os detalhes da apresentação aos adeptos junto ao Estádio da Luz e o número da camisola - têm deixado ao rubro não só os adeptos mas também atuais (João Mário, Aursnes ou Kökçü, por exemplo) e antigos jogadores das águias (Nuno Gomes, Grimaldo ou Pizzi, atualmente no Sp. Braga, só para citar alguns).Nem as modalidades do clube escaparam à euforia, com comentários de atletas ou treinadores de várias equipas encarnadas, como os judocas Rochelle Nunes e Rodrigo Lopes, o canoísta Fernando Pimenta ou o técnico de voleibol Marcel Matz. Walter 'Edy' Tavares, craque do basquetebol do Real Madrid que por várias vezes já manifestou o seu apreço pelo Benfica, fez um 'like' numa das publicações.Já Di María colocou um 'coração' em todas essas três publicações do Benfica, partilhando-as nas suas stories. Nota ainda para Nicolás Otamendi, que no Twitter partilhou o tweet do Benfica a oficializar Di María e colocou a seguinte frase: "Bem-vindo, amigo. Rumo ao 39'.