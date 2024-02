Di María nomeado para Jogador da Semana da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Disputados todos os jogos da 1.ª mão do playoff, Di María está entre os quatro nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa, ao lado de Loftus-Cheek (Milan), Zoubir (jogador do Qarabag que bisou na vitória frente ao Sp. Braga ) e Icardi (Galatasaray).O argentino do Benfica marcou, de penálti, os dois golos da vitória das águias frente ao Toulouse (2-1)