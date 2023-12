Di María projeta Salzburgo: «Na terça-feira só há um objetivo: vencer ou vencer»

Ángel Di María recorreu ao Instagram para projetar o decisivo encontro com o Salzburgo, terça-feira. "Na terça-feira só há um objetivo: vencer ou vencer", escreveu o avançado argentino, um dos melhores marcadores do Benfica, com 7 golos, a para de Rafa.A mulher de Di María, Jorgelina Cardoso, incentivou o jogador. "Que nada vos tire a confiança. Vamos Benfica", comentou.Em último lugar no Grupo D da Liga dos Campeões, com apenas um ponto, os encarnados procuram continuar na provas da UEFA. O Benfica necessita de ganhar por dois golos de diferente para transitarem para o playoff da Liga Europa.