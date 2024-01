Di María quer Rosario Central

Livre para sair do Benfica em junho e assinar por qualquer clube a custo zero, Di María mantém a prioridade bem definida: quer voltar ao Rosario Central apesar do recente interesse do Grémio. "Foi só uma aproximação, uma sondagem. Tomara que venha", admitiu Eduardo Magrisso, 'vice' do clube brasileiro, à Rádio Guaíba.

O extremo, de 35 anos, já expressou que gostava de terminar a carreira no clube onde foi formado, pelo que será muito difícil demover o argentino dessa intenção.

Por agora, Di María mantém o foco no Benfica e acabou 2023 a ser distinguido. Os benfiquistas elegeram o canto olímpico do camisola 11 ao Salzburgo, na vitória por 3-1, como o melhor dos 12 golos das águias em dezembro.