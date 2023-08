Di María revela que recusou "números incríveis" da Arábia Saudita: «Escolhi com o coração»

Angel Di María explicou numa entrevista à rádio argentina D Sports Radio que teve propostas muito tentadoras da Arábia Saudita, mas que escolheu o Benfica "com o coração"."Telefonaram-me da Arábia Saudita, recebi muitas chamadas. Os números que apresentam são incríveis, mas escolhi com o coração, quis vir para o Benfica", contou o jogador argentino, que regressou à Luz 13 anos depois da sua saída para o Real Madrid.Di María abordou também da época difícil que teve na Juventus, em 2022/23. "Foi um ano complicado para mim porque não entendi o que estava a acontecer, mas cumpri quando fui chamado", explicou.E deixou um recado: "Tive várias discussões com os dirigentes da Juve, não era o que tinha falado com o treinador. Às vezes damo-nos conta que a palavra não vale muito..."