Di María: «Sempre contra todos. Isto é Benfica e sabemos que todos os anos é igual»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

O resultado do Benfica em Moreira de Cónegos (0-0) não foi justo, sustenta Ángel Di María. Mas o internacional argentino promete que a equipa vai continuar a trabalhar, "sempre contra todos"."Não foi o resultado que merecíamos. Mas há que continuar a trabalhar para melhorar e crescer. Falta muito ainda e há que olhar em frente. Sempre contra todos. Isto é Benfica e sabemos que todos os anos é igual. Vamos todos juntos", pode ler-se no post de El Fideo, no Instagram.