Di María só pensava em voltar ao Benfica: «Querer ganhar sempre foi algo que aprendi aqui»

A Luz foi a primeira paragem de Ángel Di María na Europa. Em 2007, o extremo chegava do Rosario Central ao Benfica e, pese embora tudo o que veio depois - representou Real Madrid, Manchester United, Paris SG e Juventus -, diz não ter dúvidas sobre onde aprendeu a ser ambicioso."A Champions é o maior troféu de clubes que se pode ganhar e é algo muito lindo. Tive a possibilidade de a conquistar [a Liga dos Campeões], de levantar o troféu... é uma sensação única. Hoje em dia, com 35 anos, continuo a fazer o mesmo dentro de campo. Quero sempre mais, mais golos e mais assistências. Com a idade, os objetivos mudam. Jogar na Liga Europa e na Liga dos Campeões deu-me a possibilidade de crescer, de ser quem sou hoje, e o querer sempre ganhar foi algo que este clube me ensinou. A única coisa que tinha na cabeça era voltar a vestir esta camisola, voltar a ser feliz onde já tinha sido muito feliz. Só tinha esse pensamento na minha cabeça", revelou, em entrevista à UEFA.