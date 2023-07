Di María: «Tive muitas propostas, mas tinha a vontade e o entusiasmo de voltar à minha casa»

Ángel Di María foi esta quinta-feira apresentado, na Praça Centenarium, como novo jogador do Benfica. Em declarações aos adeptos presentes no exterior do Estádio da Luz, o argentino de 35 anos assumiu ter recebido várias propostas de diferentes clubes, mas que o amor pelo Benfica falou mais alto na hora da decisão."Tive muitas propostas de muitos lugares, mas tinha a vontade e o entusiasmo de voltar aqui, à minha casa, e sentir-me feliz novamente. Sinceramente, foi uma escolhi feita com o meu coração e nada mais", atirou o campeão do Mundo no Mundial do Qatar'2022, sendo prontamente aplaudido pelas várias dezenas de adeptos que ouviam cada palavra do extremo na sua apresentação oficial.Apesar de acompanhar Di María na apresentação, o presidente Rui Costa não falou aos adeptos.