Di María vai ser apresentado esta quinta-feira

O Benfica comunicou esta quarta-feira que Ángel Di María será amanhã [quinta-feira] oficialmente apresentado como novo jogador do clube. A cerimónia de apresentação terá lugar na Praça Centenarium, junto ao Estádio da Luz, às 19h04."Angel Di María assinou contrato com o Benfica e é reforço para a equipa comandada por Roger Schmidt. O avançado argentino de 35 anos regressa à Luz e vai voltar a envergar o Manto Sagrado."O futebolista estará amanhã, 6 de julho, quinta-feira, em Lisboa e a família benfiquista está convidada para vir receber Di María no seu regresso. A partir das 19h04, na Praça Centenarium, junto à estátua do Rei Eusébio, no Estádio da Luz...", pode ler-se.