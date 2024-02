Di María volta a reagir ao empate em Guimarães: «Isto continua e tudo depende de nós»

Di María voltou a reagir ao empate do Benfica na casa do V. Guimarães, a 2 golos, e lembrou que ainda há muito para jogar no campeonato. O extremo lembrou que as águias dependem de si e prevê muitas alegrias daqui para a frente."Não foi o resultado que procurávamos, mas isto continua e tudo depende de nós. Vamos continuar a trabalhar porque falta muito e vêm coisas lindas daqui para a frente", escreveu o internacional argentino, na rede social Instagram.Logo depois da partida, o camisola 11 já tinha falado aos microfones da Sport TV, mas, nesse contexto, para disparar contra a arbitragem. "Esta época estamos a jogar contra todos. Houve substituições, perderam tempo, o guarda-redes, os jogadores e dá apenas seis minutos. Contra o FC Porto e o Sporting dão 10 ou 11 minutos de compensação", apontou.