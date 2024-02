Diamantino e Carlos Manuel querem vitória do Benfica para "criar grande pressão sobre o Sporting"

Diamantino Miranda e Carlos Manuel, antigos jogadores do Benfica, pediram hoje a vitória das águias frente ao Gil Vicente, apontando ao primeiro lugar da Liga Betclic. "O Benfica não poode despediçar esta oportunidade. Ganhando hoje, fica em primeiro. A vantagem é criar grande pressão sobre o Sporting, que ficará em segundo lugar não sei quanto", comentou Diamantino, à BTV.Na mesma linha, Carlos Manuel frisou: "Temos de aproveitar e para primeiro. É importante entrar bem." Os dois também concordaram que a formação devia vencer com nota artística. "Era importante que a equipa desse alguma coisa aos sócios, para que eles acreditem cada vez no valor dela", disse o herói de Estugarda. "É quase obrigatório ganhar. Mas não é só ganhar, a equipa tem de entusiasmar os sócios", completou Carlos Manuel.O Benfica defronta o Gil Vicente em partida da 20.ª jornada da Liga Betclic, depois de o jogo do Sporting em Famalicão ter sido adiado, ainda sem data marcada.