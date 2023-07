Diego Moreira ruma ao Chelsea e deixa garantia: «Serei sempre benfiquista»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Da Silva Moreira Jr ‍???? (@diegzyyy)

Diego Moreira deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais, depois de ter sido oficializada a saída do Benfica para rumar ao Chelsea . O avançado faz um breve balanço da passagem de três temporadas pelo clube da Luz, mas não tem dúvidas: "Serei sempre benfiquista. Até um dia!"."Chegou a hora de dizer adeus a este enorme clube que me acolheu logo como uma família e fez-me sentir desde o início em casa. Foram 3 anos onde eu aprendi, errei, cresci e melhorei. Foram 3 anos onde eu conheci pessoas maravilhosas, dos treinadores até às donas do refeitório e onde eu vi o que que era amar o futebol, amar o clube e defender a suas cores. Queria agradecer a todos e principalmente aos adeptos que me apoiaram desde da minha vinda: vocês são incríveis. E em último, obrigado a vocês, os meus colegas, vou guardar lembranças fantásticas", escreveu o avançado, que se encontra ao serviço da Seleção Nacional Sub-21, no Europeu da categoria.