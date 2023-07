Diogo Ferreira assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica assinou esta segunda-feira um contrato profissional com Diogo Ferreira.O guardião de 16 anos, que chegou aos encarnados em 2019 proveniente do Lusitano Vildemoinhos, estreou-se pelos Juvenis A e foi campeão sub-17.Ao nível de seleções jovens, Diogo Ferreira contabiliza 12 internacionalizações – oito pelos sub-16 e quatro nos sub-15.Aos meios de comunicação do clube, Diogo Ferreira mostrou-se satisfeito com a assinatura do novo vínculo: "É um orgulho enorme assinar um contrato profissional com o Benfica. O principal objetivo é evoluir todos os dias. Prometo dar tudo pelo clube, até à última gota de suor", atirou.