Diogo Luís: «Vale e Azevedo chegava ao balneário e dizia que após o treino os salários estariam na conta mas não estavam»

Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, recorda no podcast 'Final Cut' da Sports Tailors, os tempos em que vestiu a camisola do clube encarnado na altura presidido por Vale e Azevedo. "Chegava ao balneário e dizia que depois do treino os salários dos jogadores estariam na conta, quando acabava o treino chegávamos lá e nada", conta o agora o comentador.Diogo Luís, que foi lançado na equipa principal do Benfica por José Mourinho, lembra ainda o dia em que o técnico português quase mandou a equipa para casa ao saber, em pleno autocarro, que tinham alterado o local de estágio sem o seu conhecimento. "O Mourinho disse ‘fecha as portas e vamos para trás", revelou a propósito do 3-0 frente ao Sporting, o jogo da sua vida. "Estávamos dispostos a dar tudo pelo treinador", lembra.Entre outros temas, Diogo Luís fala também do internacional holandês Van Hooijdonk, que tinha uma "eficácia inacreditável". "Nos treinos, em 10 livres, marcava 9", frisa.