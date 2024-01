Diretor desportivo do Granada sobre Álvaro Fernández: «O jogador e o Man. United pediram para sair»

Depois de Jurásek e Bernat, Álvaro Fernández será o terceiro lateral-esquerdo contratado pelo Benfica na presente temporada. Após ter cumprido a primeira metade da época no Granada, o defesa de 20 anos, que pertence aos quadros do Manchester United, desvinculou-se da formação andaluz e acertou uma nova cedência temporária com as águias. Quem veio a terreiro falar sobre o tema foi Matteo Tognozzi, diretor desportivo da equipa espanhola."Havia uma cláusula no contrato dele e o jogador e o Manchester United pediram para sair. Não nos sentimos desiludidos, fizemos todo o possível e é uma decisão do jogador e do seu clube. Os jogadores que não querem estar no Granada não têm de continuar no Granada, é simples. Temos pela frente um objetivo muito importante e precisamos de jogadores que queiram lutar por esse objetivo", disse o dirigente italiano, abordando ainda a situação de Manafá, confirmando que o ex-FC Porto tem uma "oferta" do Botafogo que tudo ficará decidido nos "próximos dias".