Dois ausentes no treino do Benfica já a pensar no Vizela

O plantel do Benfica trabalhou esta segunda-feira, no Seixal, poucas horas depois do triunfo (3-0) sobre o Gil Vicente, que valeu a subida dos encarnados à liderança da Liga Betclic aproveitando o facto de o Sporting ter um jogo (em Famalicão) em atraso.Sem mais problemas físicos depois do jogo com os minhotos, Roger Schmidt continua privado de dois jogadores lesionados: Juan Bernat, lateral-esquerdo espanhol que ainda recupera de uma pubalgia, e Gianluca Prestianni, extremo argentino que foi contratado em janeiro mas que se lesionou no tornozelo direito e vai parar cerca de três semanas.Os jogadores gozam um dia de folga nesta terça-feira, regressando aos treinos no dia seguinte de modo a preparar a deslocação a Vizela referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, agendada para quinta-feira, às 20h45.