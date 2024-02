«Dois penáltis salvaram a honra do convento da Luz»: nação benfiquista reage à vitória frente ao Toulouse

O Benfica venceu o Toulouse porem jogo da 1.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa com o golo da vitória a surgir nos descontos, de penálti.ouviu conhecidos adeptos das águias sobre a partida."Benfica a repetir a crónica incapacidade ofensiva contra equipas muito defensivas e que povoam o meio campo. Em Toulouse o adversário vai ter de atacar e dar espaço, e aí teremos mais oportunidades. Acredito em mais uma vitória"."Dois penáltis salvaram a honra do convento da Luz. Houve apatia, o Benfica deixou-se enredar no jogo do Toulouse que veio para empatar e perder tempo. Sou treinador de bancada, mas Marcos Leonardo aos 87 minutos quando precisamos de ganhar?"."Foi um jogo pouco conseguido. O treinador insiste em erros óbvios. Com a equipa que temos podemos jogar muito mais do que jogamos. O Toulouse é uma equipa bastante fraca, é 14.º classificado da Liga francesa. O treinador está equivocado e tem insistido numa equipa que não é a melhor, com jogadores fora da posição. Ganhámos o jogo, e ainda bem, mas nenhum benfiquista pode estar satisfeito".