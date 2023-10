Domingos Almeida Lima: «Jogo das Casas é recompensa para quem trabalha em prol do Benfica»

O Benfica-Casa Pia do próximo sábado, às 18 horas, a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic foi o escolhido como Jogo das Casas, um evento anual que os encarnados dedicam aos seus adeptos espalhados pelo mundo, alimentando a mística do clube e promovendo ações de caráter social um pouco por todo o lado. Um evento que se realiza apenas 3 dias depois do 20.º aniversário do Estádio da Luz e cuja importância foi realçada pelo vice-presidente Domingos Almeida Lima.

"Pretendemos nesse dia, e é o que tem sido feito sempre que há um jogo das Casas do Benfica, que haja uma enorme animação e mobilização das Casas do Benfica. Isso torna-se também numa recompensa para quem, todo o ano, trabalha arduamente em cada Casa em prol do clube, da mística do Benfica e dos seus objetivos. É realmente muito gratificante podermos organizar este jogo, que é um desafio muito exigente. Neste ano temos como objetivo bater o recorde de número de Casas presentes, e estamos a fazer todos os possíveis para que mais de 120 Casas estejam presentes. Seria um recorde de mobilização e de presença de adeptos das Casas no Estádio da Luz", afirmou o dirigente à BTV, sendo que as previsões apontam para a presença de 129 Casas, 14 das quais do estrangeiro.

O 'vice' das águias destacou também que é um prazer receber quem menos hipóteses tem de ver um jogo na Luz. "Como se sabe, o estádio não comporta mais de 65 mil pessoas, e nós temos mais de 300 mil sócios. Por isso, é cada vez mais difícil ter presença nos jogos. Mas, para este jogo, abrimos uma exceção: os sócios das Casas do Benfica que estejam inscritos na plataforma de sócios e com quotas em dia serão muito bem-vindos e terão um dia de muita alegria e satisfação. Convido-os a que se mobilizem ainda mais do que já estão. E que esses sócios que, durante o ano, devido à exiguidade de bilhetes, não têm acesso aos jogos estejam presentes", sublinhou Domingos Almeida Lima, anunciando algumas das confirmações. "Estarão presentes Casas de todo o mundo, como as de Benguela, Toronto, Newark, New Bedford, Cabo Verde, que já estão confirmadas, assim como as da Europa, que normalmente estão presentes, nomeadamente as da Suíça, que têm presença muito ativa no nosso estádio", explicou.

"As Casas mobilizam-se de tal maneira, que até já houve mobilização através do fretamento de dois aviões. A ilha Terceira é pródiga nessa mobilização. Aliás, há um caso curiosíssimo. Como se sabe, há a possibilidade de ser feito um novo aeroporto em Santarém. Ora, a ilha Terceira vem de avião até Lisboa para, depois, se mobilizar em excursão até Santarém e visitar a nossa Casa 2.0. É já o primeiro avião, ainda que sem aeroporto, que chega a Santarém", afirmou, entre sorrisos, o dirigente dos encarnados.

Ao intervalo da receção ao Casa Pia o relvado da Luz será palco de um desfile com os representantes das Casas presentes, com Domingos Almeida Lima a pedir aplausos ao público. "Nesse desfile vão estar muitas crianças e muitos campeões. Tourcoing, por exemplo, estará presente e foi campeã de futsal da 2.ª Divisão da Bélgica neste ano. Este é um momento de mostrar de forma muito concreta quais as potencialidades e as práticas desportivas e sociais nas Casas do Benfica", exemplificou o dirigente, que tem sentido na pele a forma entusiasta como os emigrantes sentem o clube. "Quanto mais afastados estamos do Estádio da Luz, mais isso se reflete. Ainda há uns dias estive no aniversário da Casa do Benfica de Toronto, num jantar com 400 pessoas. É essa pujança e sentido de unidade, de saudosismo da pátria amiga, que as Casas do Benfica ajudam a conglomerar, participando sempre na mística e no amor ao clube, o qual é o melhor do mundo", frisou o 'vice'.

A finalizar, Domingos Almeida Lima apontou à modernização com o projeto 2.0 a ganhar raízes. "Este Jogo das Casas surge 15 dias antes de irmos promover a inauguração de uma nova realidade das Casas do Benfica, do novo conceito, da Casa 2.0 de Santarém. Isso marca também este ano, uma nova viragem na nossa estratégia das Casas do Benfica, na sua modernização", revelou, acrescentando: "Muito brevemente teremos novas imagens, como, por exemplo, em Castanheira do Ribatejo e em Gross-Umstadt, na Alemanha. Portanto, com a nova imagem, a realidade atual vai manter-se e vamos trabalhar cada vez mais na promoção da nova imagem das Casas e na qualificação, já numa ótica do 2.0. Se isso não puder ser integralmente no projeto todo, pelo menos na restauração. E, na Covilhã, estamos muito perto de inaugurar esse conceito. Tudo isto se junta a esta festa que vamos fazer. Penso que 2023 será um marco na história das Casas do Benfica."