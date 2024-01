Duk pode gerar encaixe ao Benfica

Duk deixou o Benfica para reforçar o Aberdeen no verão de 2022, a custo zero, mas o clube da Luz reservou 50 por cento do passe, o que lhe pode valer agora um encaixe financeiro. É que de acordo com a imprensa suíça, informação que o nosso jornal confirmou, o Young Boys está interessado em garantir o avançado e a saída é mesmo uma hipótese.

O clube escocês já recebeu propostas a rondar os 3,5 milhões de euros por Duk, mas ainda não deu aval à transferência. No entanto, como o avançado tem perdido algum protagonismo, a expectativa é que o negócio venha a avançar. Se tal se confirmar, o clube da Luz terá direito a metade do valor da venda.