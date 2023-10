«É como se o André Almeida tivesse feito o golo decisivo, aos 94', no Porto, no último jogo»: a curiosa comparação de Vertonghen

Foi preciso Vertonghen chegar aos 35 anos para jogar pela primeira vez, enquanto profissional, no campeonato do seu país de origem: a Bélgica. A saída do Benfica precipitou tudo isso, pois acabou por rumar ao Anderlecht, no final do mercado de transferências. A primeira época não decorreu, desportivamente, da melhor forma, pois a equipa que representa nem garantiu a presença no playoff de apuramento de campeão e, depois disso, o defesa assume que viu muito pouco futebol. Ainda assim, admite que o momento que decide o campeonato belga para o Antuérpia, protagonizado pelo "amigo" Alderweireld, poderia ter sido escrito por um guionista. E, para os adeptos portugueses perceberem um pouco o que aconteceu, faz uma comparação com o futebol português.





"É como se o André Almeida tivesse feito o golo decisivo, ao minuto 94, no Porto, no último jogo do campeonato. É este o nível. Isto, após 60 anos sem ganhar a Liga. Essa parte não irá acontecer no Benfica, mas é para perceberem o quão louca a história é", sustentou, abordando o grande golo que o central e colega de posição no Tottenham e na seleção belga marcou e que decidiu o campeonato daquele país.

Em entrevista ao podcast 'Final Cut', onde abordou o quão difícil foi para a família ter de partir de Portugal, o jogador deixa em aberto a hipótese de, daqui a uns anos, regressar. "Nos primeiros meses, a minha família e eu tivemos muitas dificuldades na adaptação, mas a minha mulher encontrou um emprego muito bom aqui, os meus filhos estão muito felizes na escola, estão a dar-se muito bem. Também vivo perto dos meus irmãos, família e amigos, existem coisas positivas de estar aqui. Claro que começa a ficar frio, mas nunca podemos ter tudo. Para ser justo, nós vamos ficar na Bélgica dois ou três anos e depois decidimos se voltamos para Portugal", explicou o experiente internacional belga.