«É preciso uma equipa mais mandona»: nação benfiquista e a vitória frente ao Boavista

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória na Luz frente ao Boavista (2-0) "A primeira parte foi difícil, o Boavista apenas defendeu e criou algumas dificuldades. Já na segunda, o Benfica entrou com maior ritmo, a circular a bola e a vitória foi justa. Era um jogo importante. Destaco a entrada de Marcos Leonardo, é um jogador de área, com golo.""Não percebi o desacerto a meio-campo. Como é que João Mário ou Arthur Cabral ficam até ao fim e Kökçü não joga mais à frente? Houve imensa falta de pressão no meio-campo após o primeiro golo, mas com João Neves tudo mudou. Também não entendi as alterações.""Tivemos o controlo do jogo e só podia haver um vencedor, mas sou exigente e não gostei do Benfica. Enquanto o Boavista esteve com as linhas baixas, tivemos grandes dificuldades e isso preocupa-me. É preciso mais consistência, uma equipa mais mandona."