Eduardo Fernandes assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica anunciou que Eduardo Fernandes assinou contrato profissional com o clube. O extremo, de 16 anos, está no Benfica desde 2018 e na última época jogou nas equipas de juvenis A e B. O jogador conta ainda com passagens pelo Trofense e V. Guimarães.Em declarações aos meios oficiais do clube. Eduardo Fernandes demonstrou estar feliz e com ambição para chegar à equipa A: "Estou orgulhoso e prometo dar tudo por este clube. Já tinha sentido esta responsabilidade quando assinei o contrato de formação. Estes seis anos no Benfica têm sido ótimos e vou continuar a trabalhar para chegar à equipa principal, objetivo que toda a gente quer alcançar".Eduardo Fernandes é internacional sub-15 e sub-16.