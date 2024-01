Imprensa espanhola avança que Villarreal está muito perto de garantir Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes está muito perto de rumar ao Villarreal num empréstimo de 6 meses, de acordo com o 'El Chiringuito'.De acordo com uma publicação na página do programa de televisão espanhol, o clube espanhol está já a fechar os últimos detalhes com o Wolverhampton, clube que detém os direitos económicos do avançado.Entretanto, também o 'As' detalha a forma como o Villarreal conduziu o processo. Primeiro, o clube de La Liga convenceu o futebolista e depois conversou com o Wolverhampton. A partir daí, restou aguardar pelo aval do Benfica, que tinha o jogador emprestado até ao final da época. Assim, o Villarreal espera contar com o jogador até ao final da semana.O internacional português estava emprestado ao Benfica, depois de já ter estado cedido aos encarnados na segunda metade da época passada. No entanto, não tem encontrado espaço entre as principais opções de Roger Schmidt.Assim, Guedes prepara-se para o reencontro com Marcelino, treinador do Villarreal que já trabalhou com o avançado no Valencia.