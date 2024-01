Eliseu e Mantorras no aniversário da Casa do Benfica de New Bedford

A Casa do Benfica de New Bedford (Massachusetts), nos Estados Unidos, celebra no final deste mês o seu 33.º aniversário e a data será assinalada em grande, com a realização de um evento especial no United Fishermen Club, no qual estarão presentes Eliseu e Mantorras. A dupla de ex-jogadores encarnados estará acompanhada nesta visita pelo vicepresidente Domingos Almeida Lima e ainda Jorge Jacinto, o diretor das Casas do Benfica. Os organizadores esperam atrair 400 pessoas a este evento, no qual estará incluido um jantar e ainda uma noite de animação.