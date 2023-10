Em alemão e... português: Roger Schmidt à conversa sobre o tema liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O final de dia foi algo diferente para Roger Schmidt, que foi convidado a falar sobre liderança. O treinador do Benfica esteve com Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, para uma conversa em alemão e... português.

"Numa parceria entre a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa [CCIP] e a câmara de comércio Luso-alemã, tive a oportunidade de estar à conversa com o treinador do Benfica sobre o tema da liderança. Uma conversa tida em português e alemão, não estivéssemos nós na casa da língua Alemã, o Goethe Institut [situado em Lisboa]. Obrigado pela excelente oportunidade de aprendizagem e sobretudo ao Mister Roger Schmidt pela sua disponibilidade e partilha!", escreveu Rui Miguel Nabeiro no Linkedin.