A pergunta que o "persegue", o mercado de inverno e a "difícil competição": tudo o que disse Roger Schmidt

Roger Schmidt fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o AVS SAD, partida da 3.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga agendado para amanhã às 20H15."A abordagem é muito clara, queremos chegar à final four. Claro que isto é uma nova competição, uma competição diferente. Fizemos um jogo e a situação é clara. Amanhã queremos fazer um bom jogo, queremos vencer e passar à final four. É o nosso principal objetivo. O AVS SAD é uma boa equipa, estão a ter bons desempenhos e têm jogadores experientes. Têm todas as hipóteses de se qualificarem, e nós teremos de estar extremamente concentrados para manter um bom nível, da mesma maneira que temos feito nos últimos jogos"."Esta pergunta é sempre colocada quando o mercado está prestes a abrir. Claro que o inverno é uma oportunidade para ajustar certas coisas, e quando necessário vamos fazê-lo. Acredito que isto é algo que deveria acontecer em segundo plano. Sabemos que o mercado abre duas vezes por ano, mas é algo em que pensamos todo o ano. Estamos sempre a analisar o mercado e a equipa, mas neste momento estou muito feliz com o plantel. Claro que nem todos os jogadores estão a um nível elevado, alguns ficam mais no banco, mas tudo pode acontecer durante a época. Na temporada passada aconteceu o mesmo. Tivemos jogadores que começaram muito bem, mas depois as coisas vão mudando. Neste momento, o espírito é bom e alguns jogadores têm de esperar pela altura certa. Mas claro que estamos atento ao mercado. Quando os jogadores não estão satisfeitos, é algo que temos de ter em consideração. Por enquanto estamos concentrados no jogo de amanhã"."Esta pergunta persegue-me... Acho que não importa se somos favoritos. Temos de respeitar o adversário, ainda por cima tendo em conta que se qualificaram para uma competição internacional. Têm qualidade e estão preparados. Não vai ser fácil, é uma equipa que já demonstrou que tem qualidade, como contra o Liverpool. O nosso objetivo é continuar. Temos de jogar muito bem nestes próximos jogos para nos prepararmos, mas respeitamos todos os adversários"."Já o disse algumas vezes, as equipas em Portugal estão bem e a competição é difícil. Temos equipas muito boas que conseguem alcançar grandes objetivos. Em simultâneo, temos outras que também são bastante fortes e que também fazem parte da competição, com bons treinadores e uma qualidade individual notável. O nível em Portugal é altíssimo e também vemos isso a nível internacional. Nem sempre é fácil jogar um jogo internacional contra uma equipa portuguesa, vejo isto a acontecer frequentemente. As equipas portuguesas são competitivas. Clássico? Vi o jogo, sim"."O meu objetivo é, em primeiro lugar, vencer amanhã. E depois vamos continuar a tentar fazer o melhor em todas as competições que jogamos. Não tenho preferências. Quando iniciamos uma competição, tentamos sempre ser a melhor equipa e chegar à final, mas claro que nem sempre é possível. Damos sempre o nosso melhor em todas as competições".