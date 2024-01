O jogo com o Estrela, o regresso de Bah e os elogios a Marcos Leonardo e Carreras: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz, este domingo, a antevisão ao duelo da 19.ª jornada da Liga Betclic com o Estrela da Amadora, marcado para segunda-feira às 18h45 na Reboleira."Estamos ansiosos para jogarmos fora de casa em Lisboa, acho que é a primeira vez desde que estou no Benfica que jogamos na nossa cidade. O E. Amadora é uma equipa tradicional, com um estádio pequeno, e vai ser um grande desafio. É uma equipa muito física, muito organizada, e é o nosso próximo desafio. Queremos reagir bem e fazer um bom jogo, tal como fizemos na quarta-feira. Desta vez queremos ganhar"."Tomo as minhas decisões tendo em conta várias coisas. Quando penso no onze, claro que as coisas importantes são a forma do jogador, como jogou no último jogo, a prestação no treino, procurar o melhor equilíbrio para a equipa. Há muitos fatores. Acho que as decisões no último jogo foram muito boas, dominámos o jogo e demos só um remate ao adversário. Criámos muitas oportunidades. Estou muito feliz com o que fizemos nesse jogo porque sei como é o futebol. A melhor maneira de ganhar jogos é criar muitas oportunidades e não dar nada ao adversário, e foi exatamente o que fizemos. Às vezes acontece o que aconteceu. Se não aproveitarmos as oportunidades, o adversário aproveita as deles. O meu papel é olhar para o jogo e não só para o resultado, mas sei que no futebol não é assim. Respeito isso e respeito a forma como vocês olham para o jogo, mas para mim, enquanto treinador, preciso de o fazer de maneira diferente. Os jogadores estiveram bem, tanto o Musa como os outros jogadores que entraram"."Nos últimos 10 jogos? Isso não aconteceu, não é verdade. Não vou responder à questão, não sofremos o primeiro golo antes de marcarmos sempre nos últimos 10 jogos"."Não tenho a certeza se percebi a pergunta. Sabe quantos golos o Aursnes já assistiu enquanto ala? Se não fosse um jogador ofensivo, claro que não podia contribuir com assistências. Acho que os nossos laterais estão muito bem. Usamos muito os nossos laterais na fase ofensiva, tenho uma opinião diferente"."Acho que o Álvaro esteve bem no último jogo e claro que está bem nos treinos. Já mostrou que é um lateral que pode dar muita qualidade na fase ofensiva, esteve envolvido em dois momentos bons. Infelizmente também desperdiçámos essas oportunidades. Acho que está bem, tal como o Morato está, tal como o Aursnes está"."É um jogador muito jovem, teve um início fantástico. Claro que ficou um bocadinho triste por falhar algumas oportunidades e o penálti contra o Estoril, mas isso faz parte da evolução de um jogador. Está a treinar muito bem, vem de um descanso de quatro ou cinco semanas e estamos felizes que já possa jogar alguns minutos. Esperamos que, em breve, possa começar. Para tomar essa decisão preciso de encontrar o momento certo. É importante que possa ter impacto também como suplente, e já mostrou isso"."Bah está convocado para amanhã, sim. Começou a treinar há alguns dias e estamos muito felizes com isso. Claro que precisa de mais tempo, mas está preparado para estar no banco. Bolas paradas? Fomos muito perigosos, tivemos muitos cantos e livres e acho que podíamos ter marcado alguns golos. Temos de aceitar o que aconteceu, mas sabemos que podemos ser muito perigosos em lances desse género. Precisamos de continuar a evoluir e a ter atenção a esses momentos do jogo".