A rotação no onze, os lesionados e a motivação para o jogo com o Lusitânia: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Lusitânia, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para amanhã às 20h45, nos Açores."Sim, o primeiro jogo depois da paragem para as seleções é sempre especial. É muito claro que vamos ter de estar preparados para a Taça, o nosso objetivo é vencer a competição. É sempre um desafio, porque estas equipas de divisões inferiores não têm nada a perder. Os jogadores que foram para as seleções, alguns chegaram no início da semana, Otamendi e Trubin chegaram hoje. Acho que temos um plantel muito bom e que podemos utilizar outros jogadores. Estaremos prontos para jogarmos um jogo bastante difícil"."Temos alguns jogadores lesionados, Bah e Di María, e que não estão prontos para amanhã, talvez para terça-feira. Neres, Otamendi e Trubin chegaram hoje e também não vão estar na equipa. Admito alterações no 11 inicial, temos vários jogos em três semanas para várias competições diferentes e faz sentido dar minutos a jogadores que não têm vindo a ser tão utilizados"."Não estão prontos para amanhã. Veremos como estarão nos próximos dias"."O que motiva os jogadores é jogar futebol, acho que adoram fazer isso e terão de o fazer bem. Claro que numa competição como a Taça, contra equipas de escalões inferiores, espera-se que os jogadores possam subestimar os adversários, e é por isso que acontecem surpresas. Mas nós vamos respeitar sempre o adversário, o nosso dever enquanto Benfica é jogar um futebol de alto nível e espero isso especialmente nestes jogos"."Em primeiro lugar, estou muito feliz por ainda o ter. Agora depende dele e dos responsáveis do clube. Sei que ele tem a cabeça limpa, quando quer fazer alguma coisa diferente, fá-lo. Neste momento está completamente focado nesta temporada e vou dar-lhe o apoio que precisa. No final da temporada, a decisão será dele. Gostaria muito de continuar a tê-lo connosco, mas temos de respeitar a decisão dele, tendo em conta a idade e a história que tem no Benfica. Têm de pensar no futuro deles e já falámos sobre isso na pré-época. Veremos o que acontece"."Analisámos os jogos internacionais dos nossos jogadores e o Jurásek vem de lesão, está a precisar de jogos para recuperar a melhor forma possível e ganhar confiança. Acho que é algo normal. Acho muito importante que ele tenha feito os dois jogos na seleção de forma a recuperar essa condição. Bernat também vem de uma lesão. Vamos ver o que acontece amanhã, neste momento não têm capacidade de jogar um jogo a cada três dias"."Prefiro olhar para o que o calendário estabeleceu. Temos de estar preparados para todos os jogos. Gosto muito dos jogos da Taça e temos de aceitar estes jogos, este calendário. Claro que seria mais fácil jogar em Lisboa, mas isso faz parte dos regulamentos. Esperamos conseguir atingir algo especial na competição".