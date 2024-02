A questão do '9', os planos para Rollheiser e os erros que não se podem cometer com o Toulouse: tudo o que disse Schmidt

Declarações à Sport TV+:

Em conferência de imprensa:

Roger Schmidt faz esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Toulouse da Liga Europa, amanhã, às 20 horas."Muito bem. Estamos ansiosos por jogar na Europa. Acho que o jogo em Guimarães foi muito especial e acho que mostrámos uma mentalidade e atitude muito boas, principalmente em circunstâncias difíceis. Termos sofrido dois golos e termos conseguido ganhar um ponto nos minutos finais mostra que os jogadores nunca desistem, e mesmo naquelas condições mostaram um ótimo espírito. Agora temos de nos focar na Liga Europa"."Acho que é preciso respeitar o adversário e acreditar em nós próprios. Toulouse já mostrou que é muito consistente na Europa, só perdeu um jogo num grupo muito consistente, consegue bons resultados contra adversários muito fortes. Queremos fazer um bom resultado"."Vamos ver... Em Guimarães também jogámos com um número '9', mas de maneira diferente. Vamos ver do que precisamos, mas vamos jogar um bom futebol como sempre fazemos"."Ambição é ganhar o jogo de amanhã"."Acho que estamos bem, sim. Jogámos muitos jogos consecutivos com bom futebol, a ganhar jogos muito difíceis. No domingo empatámos, mas mostrámos boa mentalidade e um bom espírito, nunca desistimos. A equipa consegue aceitar o que aconteceu no domingo. Estamos prontos para amanhã, sabemos que o futebol internacional é sempre diferente e que o adversário vai estar muito motivado. Respeitamos o Toulouse, mas acreditamos em nós"."É difícil dizer, até na Liga têm bons momentos e fizeram jogos muito bons contra adversários que jogam na Europa. Têm fases diferentes, mas o que mostraram na fase de grupos é que são muito bons. Estamos preparados para isso"."Estamos felizes por jogarmos em casa depois de irmos a Vizela e a Guimarães. Os jogadores estão bem dispostos e acho que conseguimos jogar com grande intensidade a cada três dias"."Acho que o Toulouse não tem sido uma equipa estável no campeonato, mas na fase de grupos da Liga Europa jogou de uma maneira fiável, tem demonstrado que tem motivação extra. Esperamos o melhor do Toulouse, sabemos que eles estão prontos e são capazes para fazer os melhores resultados, e nós estamos preparados para responder da mesma maneira. Estamos extremamente motivados e focados nos 90 minutos de amanhã"."Temos sempre de encontrar a melhor abordagem para cada um dos jogos. É evidente que vamos jogar com avançados e já fizemos isso no domingo. Há sempre uma abordagem para tentarmos perceber o que precisamos em campo, mas claro que vamos tentar sempre colocar Arthur Cabral, Marcos Leonardo ou Tengstedt. Depende da abordagem tática. Amanhã queremos um bom resultado na 1.ª mão, vamos jogar um futebol ofensivo. Claro que não vou mencionar os titulares, mas os golos são sempre ótimos argumentos. É preciso termos muitas opções mas, tal como no domingo, também é importante termos suplentes com impacto. É verdade que o Arthur não foi titular, mas conseguiu marcar porque entrou e soube fazê-lo. Vamos encontrar as melhores soluções. Estou feliz com os pontas-de-lança e também com Rafa, por exemplo. Somos uma equipa imprevisível"."Depende do jogo. Não lhe posso dizer o número de minutos que vou dar a cada jogador, tenho que determinar quem serão os titulares. Rollheiser já teve alguns minutos, mas claro que chegou há pouco tempo e tem de se habituar para atingir a sua melhor forma física. Nos jogos com o Vizela e com o Vitória não era fácil para o Rollheiser, tivemos de treinar imenso e fazer muitas deslocações, foi decisão nossa deixá-lo aqui para que pudesse continuar a treinar e a evoluir. Queremos que comece a encontrar o seu espaço no plantel. Está a melhorar e em breve irá jogar mais pelo Benfica"."É difícil responder à pergunta, determinar qual o mês chave de uma época. Não faz sentido refletir sobre os jogos em fevereiro porque todos os jogos são chave. Temos de permanecer focados, de analisar em que condição estão os jogadores. Para mim, é importante permanecer concentrado no jogo de amanhã. Sabemos que jogamos no domingo e depois novamente na quinta-feira, não vamos parar. Nem sempre conseguimos preparar os jogos da melhor maneira, mas temos de manter o foco. Estamos concentrados no jogo com o Toulouse e não podemos cometer erros. Amanhã vamos jogar em casa e precisamos de um bom resultado"."Não interessa a competição. Quando entramos num jogo damos sempre o nosso melhor. O nosso objetivo é sempre vencer, independentemente da competição. Queremos vencer e, se vencermos, chegamos à final e podemos ganhar o troféu. Mas neste momento não faz qualquer sentido pensar na próxima fase. A este nível temos de respeitar cada adversário e manter o foco em cada jogo para sermos bem-sucedidos. Vamos sempre dar o nosso melhor".