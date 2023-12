Empresário de Bernat atira: «Ele sente-se muito bem no Benfica»

Vicente Fores, empresário de Bernat, garantiu que o lateral-esquerdo está feliz no Benfica e que não pensa em deixar a Luz. Num dia em que circulou uma notícia a dar conta da vontade do jogador em deixar os encarnados já em janeiro, o agente foi taxativo, em declarações a Record. "Isso é totalmente falso. O Juan sente-se muito bem no Benfica", afirmou.Emprestado pelo PSG em cima do fecho do mercado de verão, Bernat ainda só realizou 6 jogos, 3 deles como titular. O internacional espanhol, de 30 anos, não joga desde 31 de outubro, quando foi suplente utilizado frente ao Arouca na Allianz Cup, e esteve afastado dos trabalhos durante várias semanas por problemas físicos.Entretanto, o defesa voltou aos treinos no final de novembro. Desde o regresso, ainda não foi sequer convocado embora o Benfica já tenha feito 4 partidas.