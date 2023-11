Empresário de Florentino admite possível saída do Benfica em janeiro: «Temos de ver o que o mercado vai trazer...»

Bruno Carvalho Santos, empresário de Florentino, falou ontem [quarta-feira] em exclusivo à SIC Notícias sobre o atual momento do médio-defensivo no Benfica.





Apesar de ter perdido algum espaço no meio-campo das águias, o agente afirma que o jogador mantém "uma relação saudável" com o treinador Roger Schmidt, sublinhando o facto de o alemão lhe ter concecido "uma nova oportunidade no Benfica" na última temporada. "É uma relação saudável. Foi o treinador que lhe deu uma nova oportunidade no Benfica e que apostou bastante nele durante a época passada. Este ano inicialmente não [tanto], mas voltou a apostar agora. Ambos se respeitam e ainda vão ter algum caminho pela frente juntos", começou por dizer.Bruno Carvalho Santos confirmou ainda que o Barcelona "foi uma das equipas" que procurou Florentino no último mercado de transferências, assumindo ainda que existiram outros emblemas da Premier League que demonstraram interesse no médio do Benfica. "Por tudo o que é o fair-play financeiro do clube, acho difícil o Barcelona apresentar uma oferta de 40 milhões de euros [por Florentino]. Não posso esconder que foi uma das equipas que no verão procurou o Florentino, foi uma das opções, foi muito falado, assim como equipas da Premier League. O Benfica decidiu continuar com o jogador mais uma época, ou por mais épocas, e considerou o Florentino um jogador intransferível. Nesse sentido, temos de ver o que o mercado vai trazer nos próximos dias, no mercado de janeiro e de verão. Será sempre um campeonato mais competitivo e um projeto diferente. Nos últimos anos, o Florentino tem estado habituado às competições europeias e a grandes jogos pelo Benfica. Será sempre um sonho dele continuar a jogar nas competições europeias", referiu.Longe das opções de Roberto Martínez nesta fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, Bruno Carvalho Santos afirma que Florentino já merecia uma chamada à Seleção Nacional, considerando que o jogador ainda vai a tempo de se estrear pela equipa das quinas. "Achamos que já devia ter sido chamado. Teve momentos durante o último ano pelo Benfica em que deveria ter sido chamado, mas a Seleção portuguesa é uma das cinco melhores do Mundo e também tem nessa posição outros grandes jogadores, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo. Pela qualidade, pelo caráter e pela mentalidade vencedora que ele tem, vai ter de ser chamado."