Empresário de Musa aborda futuro do avançado do Benfica: «Génova mostrou interesse»

Milan Martinovic, empresário de Musa, abordou o futuro do avançado e admitiu que o Génova ainda está interessado em contratar o croata. Por outro lado, o Bolonha, aparentemente, desistiu do negócio."O Génova demonstrou interesse no Petar, vamos ver o que acontece. Quanto ao Bolonha, penso que acabou por aqui. Não houve mais contactos", afirmou ao portal italiano 'Europa Calcio'.De resto, o Lille é outro grande interessado em Musa e até é o clube mais adiantado na corrida pela contratação do ponta-de-lança, comonoticiou.De qualquer forma, o Benfica quer segurar o jogador até à partida de segunda-feira, na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora.