Empresário de Neres comenta interesse do Zenit no extremo: «Não há avanços»

O empresário de David Neres, Giuliano Bertolucci, garante que, por agora, não há avanços no que toca ao interesse do Zenit no extremo brasileiro. "No momento, não há avanço nas negociações", referiu o agente.No entanto, tal comonoticiou, existe interesse no extremo por parte do clube russo, que até prepara uma oferta a rondar os 40 milhões de euros para convencer os encarnados. O brasileiro também vê com bons olhos uma saída do Benfica, numa altura em que não tem sido titular.Por outro lado, Roger Schmidt fecha a porta à transferência. Embora Neres não seja um habitual indiscutível no onze das águias, o técnico considera importante a permanência do camisola 7 e fez questão de dar conta dessa intenção numa reunião com os restantes responsáveis do futebol, na qual esteve o presidente Rui Costa.