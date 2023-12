Empresário de Rollheiser surpreende: «Estamos a fechar com o Benfica»

A carregar o vídeo ... Quem é Benjamín Rollheiser, argentino no radar do Benfica Quem é Benjamín Rollheiser, argentino no radar do Benfica

Carlos Espinoza, um dos empresários de Rollheiser, foi contactado pelo 'Globoesporte' para comentar o interesse do Corinthians no extremo, e acabou por anunciar que o jogador está muito próximo de ser reforço do Benfica. Numa frase que acaba por contrariar a de Patricio Lombilla, outro dos representantes do jogador, que tinha afirmado que as negociações entre o Benfica e o Estudiantes estavam paradas."Há uma proposta do Corinthians, mas estamos a fechar com o Benfica", anunciou Espinoza à publicação brasileira esta quinta-feira, contrariando as informações citadas por Lombilla.Enquanto o futuro de Rollheiser é definido, esta continua a gozar um período de férias, sendo que só volta aos trabalhos com o emblema de Buenos Aires a 3 de janeiro. O primeiro mês do ano será, tudo indica, decisivo no futuro do extremo, que ambiciona jogar na Europa. E, comojá deu conta, além do Benfica e agora do Corinthians, também clubes ingleses têm manifestado interesse na contratação de Rollheiser.Como o nosso jornal já noticiou, Rollheiser é encarado como uma aposta para a próxima época e não no mercado de janeiro.