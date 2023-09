Empresário de Vlachodimos atira: «Fica na história do Benfica, vai deixar saudades»

Ulisses Santos, empresário de Vlachodimos, confirmou a saída do guarda-redes do Benfica e acredita que o internacional grego vai deixar saudades na Luz."São coisas do futebol. Apenas quero dizer que Vlachodimos fica na história do Benfica. É o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo Benfica. Vai deixar saudades", afirmou o empresário aos jornalistas, no aeroporto de Tires.Sem confirmar a discussão com Roger Schmidt, o agente salientou que o guardião continua a gostar do Benfica e ruma ao Nottingham sem mágoa. "Não há nada a dizer, está tudo bem. Não há mágoa nenhuma. Sai do Benfica com dever cumprido e com títulos. Não sai magoado. Ele adora o Benfica. Adora o universo benfiquista", expressou.