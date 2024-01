Empresário em Lisboa: futuro de Musa decidido em breve

O futuro de Petar Musa deve ficar decidido em breve. O empresário do avançado croata, Milan Martinovic, encontra-se em Lisboa, no sentido de tratar da saída do jogador, que perdeu espaço com a contratação de Marcos Leonardo ao Santos. Habitual arma secreta, o camisola 33 passou de segunda a terceira opção.Ao que foi possível apurar, nesta altura, Musa, de 25 anos, está mais próximo de Itália, com o Bolonha e Genóva também à cabeça.sabe que o Lille também está interessado, havendo ainda emblemas da Premier League atentos.O Benfica, como o nosso jornal adiantou recentemente, congelou a saída de Musa, face à lesão de Casper Tengstedt, que se afirmara como titular. No entanto, com Arthur Cabral e Marcos Leonardo disponíveis, os encarnados procuram resolver mais uma saída. Os últimos dias de mercados serão agitados para o internacional croata.