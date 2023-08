Empréstimo ao Las Palmas em cima da mesa: só falta o sim de João Victor

O Las Palmas, da 1.ª liga espanhola, está interessado no empréstimo, até final da época, de João Victor. O Benfica está a par desse interesse, mas ainda aguarda a resposta do jogador para que o acordo possa concretizar-se.Ao que foi possível apurar, o clube espanhol compromete-se a pagar o ordenado ao defesa brasileiro. Para o Benfica, representa uma poupança de 1,4 milhões de euros.Só depois do sim do jogador, de 25 anos, é que os clubes acertarão os detalhes do acordo, como a opção de compra. Contratado ao Corinthians em 2022, João Victor foi emprestado ao Nantes em janeiro passado. Regressou para a pré-época, tendo sido testado como lateral-direito, mas não agradou.