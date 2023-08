Empréstimo de João Félix ganha força

A imprensa espanhola é unânime ao apontar João Félix como um dos dois jogadores que o CEO do Atlético Madrid, Gil Marín, disse que terão de sair para libertar verbas que permitam contratar o médio desejado por Simeone. O 'AS' escreve que "com a porta do Barcelona cada vez mais fechada ganha força o cenário de uma cedência em vez de uma venda do passe", sendo que o português "só dá a entender a via do Benfica". Saúl, Savic e Morata são os outros nomes apontados como possíveis saídas dos colchoneros.

Entretanto, o Atlético disputou na última madrugada o último particular da pré-época, em São Francisco, frente ao Sevilha. Sem um único minuto nesta digressão, João Félix estava na expetativa para ver se Simeone o utilizava.