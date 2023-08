Enchente no regresso

Os campeões nacionais regressam amanhã ao Estádio da Luz, que testemunhou a 27 de maio a conquista do 38º título perante uma enorme enchente. Apesar do desaire diante do Boavista (2-3) na primeira jornada do campeonato, a expectativa para o jogo com o Estrela da Amadora é de casa cheia.

Na terça-feira, o Benfica anunciou mesmo que os bilhetes estavam temporariamente esgotados, enquanto aguardava que o clube da Reboleira libertasse os lugares que não irá utilizar. Posto isto, os encarnados voltaram a colocar ontem, pela manhã, ingressos exclusivos para sócios à venda. À noite, já poucos restavam para o primeiro jogo da temporada em casa.

Apesar de os bilhetes estarem a acabar, os sócios benfiquistas podem ainda recorrer ao mercado secundário durante o dia de hoje. Este método permite aos adeptos que ainda procuram uma entrada comprarem os lugares cedidos pelos detentores de Red Pass.

Já na época passada, o Benfica recorreu a este meio nas partidas disputadas no Estádio da Luz. A resposta foi bastante positiva e as águias bateram, em 2022/23 recordes ao nível de assistências, colocando quase 1 milhão de espetadores nos 17 jogos da Liga. A média foi de 57.108 por jogo e só frente ao Vizela é que estiveram menos de 50 mil pessoas (47.958).