Enzo Fernández: «Estou muito agradecido ao Benfica»

Enzo Fernández, agora de férias, fez o balanço do último ano, marcado essencialmente por três momentos: a ida para o Benfica, o título mundial pela Argentina e depois a etapa no Chelsea, a partir de janeiro. Apesar da saída polémica da Luz, o médio diz estar "agradecido" ao clube encarnado."Agora que estou de férias com a minha família posso fazer um resumo do que foi um ano maravilhoso em todos os sentidos. Estou muito agradecido ao Benfica e aproveito para felicitar todos os benfiquistas pelo título de campeão. Depois veio o momento de tocar o céu com a oportunidade de vestir a camisola da Argentina num Mundial e poder conquistar o tão ansiado troféu. Faltava ainda meia temporada e apareceu a oportunidade de cumprir mais um sonho: jogar na Premier League e no Chelsea. Muito feliz por tudo o que vivi neste ano. É continuar ao serviço da seleção e do Chelsea. Embora estes primeiros seis meses não tenham sido de acordo com o que desejamos, sabemos que se trata de um projeto sério, com pessoas que procuram o melhor para o clube e na próxima época assim o demonstraremos. Vamos por mais, que o melhor ainda está por chegar", escreveu o internacional argentino no Instagram.