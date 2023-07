Enzo Fernández lembra o Benfica: «Roger Schmidt confiou em mim até à morte»

Enzo Fernández recordou a importância do Benfica na sua integração no futebol europeu. Em entrevista ao 'Olé', o argentino mostrou-se grato a Roger Schmidt pela confiança depositada."A passagem pelo Benfica foi muito importante. Estou agradecido a Roger, que confiou sempre em mim até à morte. Poucos dias depois de chegar, colocou-me a titular para eu ganhar confiança. Deu-me a oportunidade de estar ali e crescer. Cresci muito rápido", salientou, sem esconder a concretização de um desejo antigo quando rumou ao Chelsea: "Ter a oportunidade de jogar na Premier League é um sonho. Ainda não tive a oportunidade de falar com Pochettino, mas ter um treinador argentino é um bónus e vai ajudar-me a melhorar."Apesar de só ter ficado nas águias até ao final de janeiro, o médio foi peça preponderante para o treinador alemão. Participou em 29 jogos, com quatro golos e seis assistências e, tal como disse na entrevista, foi aposta de Schmidt desde muito cedo. Foi oficializado no Benfica a 14 de julho de 2022 e no dia seguinte já foi titular num particular frente ao Nice.