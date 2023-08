Enzo Fernández: «Não guardo rancor ao Benfica e estou mais do que agradecido»

Enzo Fernández, antigo médio do Benfica, concedeu uma entrevista à Eleven na qual falou sobre a saída atribulada das águias, do regresso de Di Maria e ainda de João Félix, assumindo que desejava que o internacional português ficasse no Chelsea."Ficou um grande carinho pelo Benfica, apesar de tudo o que se passou com a transferência. As pessoas não queriam que eu saísse, mas são decisões que têm de se tomar, decisões pessoais, não guardo rancor algum para com eles e estou mais que agradecido ao Benfica, que me abriu as portas da Europa e vou estar sempre super agradecido", começou por dizer o campeão mundial pela Argentina.Sobre o regresso de Di Maria às águias, o médio do Chelsea concorda com a decisão tomada pelo compatriota: "Parece-me muito bem, conversei com ele, felicitei-o e desejei-lhe tudo do melhor. Sabemos o grande jogador que é e a grande qualidade que tem, esperemos que corra bem no Benfica, agora que regressou, ainda por cima está com o Nico [Otamendi]. Deixo-lhes uma mensagem e desejo tudo do melhor".O argentino assumiu ainda que tinha uma "bonita relação" com Félix nos blues e que ficou triste pelo regresso do avançado ao Atlético Madrid: "Com o João Félix, desde o primeiro momento tivemos um bom feeling, ficámos com uma bonita relação, é uma grande pessoa e um grande profissional e quando se foi embora, obviamente não queria que fosse, mas são decisões de futebol e do clube, foram por diferentes caminhos e não me posso meter nisso".Recorde-se que Enzo Fernández deixou o Benfica em janeiro para se juntar ao Chelsea a troco de 121 milhões de euros