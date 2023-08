Enzo Fernández recomenda Benfica a Beltrán: «É um clube que te abre muitas portas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Beltrán, avançado do River Plate, era um dos nomes referenciados pelo Benfica para poder suceder a Gonçalo Ramos, que saiu este verão para o PSG, num negócio que pode chegar aos 80 milhões de euros. A escolha dos encarnados acabou por recair sobre Arthur Cabral, da Fiorentina. Apesar desse desfecho, Enzo Fernández não tem dúvidas que o clube da Luz seria uma excelente opção para o compatriota."Posso recomendar, pois a liga portuguesa é muito forte, o Benfica é um clube muito grande, que te abre muitas portas. Desejo-lhe o melhor e qualquer decisão que tome irá estar bem", atirou o antigo médio do Benfica, em entrevista à ESPN, que tece mesmo enormes elogios ao jovem Beltrán: "Conheço-o desde criança, jogámos muitas vezes juntos nos escalões inferiores. A verdade é que é um jogador excecional. Tem enormes qualidades".Refira-se que Beltrán acaba por ser o eleito para suceder a Arthur Cabral, no ataque da Fiorentina.