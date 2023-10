Equipa do Benfica esteve retida dentro do avião cerca de uma hora e meia

A equipa do Benfica ficou retida dentro do avião, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, cerca de 1h20. O voo das águias em direção à Ilha Terceira, nos Açores, estava previsto para as 21h30, mas as águias só descolaram de Lisboa cerca das 22h50.Um atraso que faz com que a chegada dos encarnados a Angra do Heroísmo, cidade onde o Benfica irá defrontar esta sexta-feira, o Lusitânia, só se verifique perto da 1h, meia-noite locais. Existe ainda, depois, a deslocação para o hotel onde os encarnados irão ficar alojados até à hora da partida, que está agendada para as 16h30 no continente.